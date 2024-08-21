УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов

УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил новый гимн Лиги чемпионов. Об этом сообщает Telegram-канал «Okko Спорт».

В мелодии изменили звучание инструментальной части. В новой версии гимна сделан акцент на вокальной части.

С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов произошли изменения. Теперь в турнире будут принимать участие 36 клубов, которые на старте будут соревноваться не в групповом, а в едином этапе. Каждая команда проведет восемь матчей с разными соперниками — четыре на своем поле и четыре на выезде.

Жеребьевка нового сезона состоится 29 августа. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».