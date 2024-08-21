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11:57, 21 августа 2024Наука и техника

Сложность юридического языка объяснили магией

PNAS: сложность юридического стиля объяснили магией

Фото: Unsplash

Ученые Массачусетского технологического института объяснили, почему юридические документы написаны сложным и трудным для понимания языком. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), сложный стиль юридического языка может быть аналогичен магическим заклинаниям, которые включают специальные термины и словосочетания для создания ощущения силы и власти.

По мнению ученых, в юридическом стиле используются замысловатые конструкции и архаичные термины для создания ощущения авторитета. Это подобно тому, как магические заклинания применяют особые рифмы и старомодные слова, чтобы придать тексту силу.

Для проверки гипотезы о происхождении сложного юридического языка исследователи провели серию экспериментов с участием людей, не являющихся юристами. В одном из экспериментов им было предложено написать законы и истории о преступлениях. Результаты показали, что при написании законов участники использовали сложные конструкции, тогда как в повествовательных текстах их не было.

Кроме того, в другой серии экспериментов участники писали законы и пояснительные описания к ним. В этих случаях сложные структуры использовались только в законах, но не в пояснениях. Это подтверждает, что сложность юридического языка не является случайной, а представляет собой намеренный стилистический выбор.

Также оказалось, что юридический жаргон затрудняет понимание документов даже для профессионалов. Результаты показали, что юристы предпочитают простые версии документов, и это указывает на то, что сложный стиль не является необходимым для юридической эффективности.

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      Александр Еникеев
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