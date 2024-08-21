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22:57, 21 августа 2024Мир

Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине

Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине и в Молдавии

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Евросоюз проводит политику экспансии на Украине, а также в Молдавии и Грузии. Об этом заявили в крупнейшей партии в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC), пишет РИА Новости.

«Цели Швейцарии как нейтрального и суверенного государства не совпадают с целями ЕС. Тем более что ЕС считает себя геополитическим игроком и проводит очевидную политику экспансии в отношении Украины, Грузии и Республики Молдова», — сказано в сообщении.

«Демократический союз центра» — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200.

Накануне в партии обвинили президента страны Виолу Амхерд и правительство в подрыве нейтралитета Швейцарии. Это произошло после того, как Федеральный совет республики захотел присоединиться к проекту ЕС «Военная мобильность», направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории.

Ранее Швейцария ввела новые ограничения против РФ в рамках 14-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Соответствующие поправки вступят в силу 27 августа.

Власти страны также напомнили, что 9 июля уже присоединились к ограничениям против 69 граждан и 47 юрлиц из России.

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      Марина Совина
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