Курьер стал демонстрировать получательницам посылок пенис

В Великобритании курьер маркетплейса Amazon стал демонстрировать женщинам пенис после доставки посылок и попал за это под суд. Об этом пишет Oxford Mail.

23-летнего Люка Йейтса обвинили в эксгибиционизме после того, как три женщины, которым он доставлял посылки, пожаловались на него полиции. Первой жертвой стала пенсионерка из дома престарелых. 16 ноября 2021 года Йейтс прибыл по адресу дрставки, отдал коробку пожилой женщине, а затем попросил воспользоваться туалетом в ее комнате. Она в ответ предложила ему спуститься на первый этаж здания, где есть общественный туалет. Однако Йейтс заявил, что не может ждать. Он зашел в туалет, а затем позвал женщину внутрь, пожаловавшись на неработающий кран. Когда она зашла в уборную, то увидела Йейтса с расстегнутой ширинкой. Он держал в руке половой член и, по ее словам, вульгарно улыбался.

11 января 2021 года Йейтс доставил другую посылку по адресу в Оксфорде. Он попросил получательницу пустить его в туалет и налить ему чай. Когда женщина заваривала чай, курьер вернулся из туалета, Обернувшись, она увидела, что он стоит на кухне со спущенными штанами и держит в руке эрегированный член.

В тот же день курьер совершил ту же последовательность действий в доме у другой женщины, причем в этот раз он стал мастурбировать и стонать. В первом случае он объяснил свою наготу «случайностью», а второй женщине сказал, что его пенис «продолжает выпрыгивать из штанов».

В итоге мужчина был арестован. Его обвиняют в трех случаях развратных действий. Йейтс отвергает все обвинения и не признает вину.

Ранее в Аргентине эксгибиционист проник на гоночную трассу и обнажился перед участниками заезда. Мужчина едва не попал под колеса автомобиля и чудом спасся.