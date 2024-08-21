Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 21 августа 2024Из жизни

Курьер стал демонстрировать получательницам посылок пенис

Фото: Unsplash

В Великобритании курьер маркетплейса Amazon стал демонстрировать женщинам пенис после доставки посылок и попал за это под суд. Об этом пишет Oxford Mail.

23-летнего Люка Йейтса обвинили в эксгибиционизме после того, как три женщины, которым он доставлял посылки, пожаловались на него полиции. Первой жертвой стала пенсионерка из дома престарелых. 16 ноября 2021 года Йейтс прибыл по адресу дрставки, отдал коробку пожилой женщине, а затем попросил воспользоваться туалетом в ее комнате. Она в ответ предложила ему спуститься на первый этаж здания, где есть общественный туалет. Однако Йейтс заявил, что не может ждать. Он зашел в туалет, а затем позвал женщину внутрь, пожаловавшись на неработающий кран. Когда она зашла в уборную, то увидела Йейтса с расстегнутой ширинкой. Он держал в руке половой член и, по ее словам, вульгарно улыбался.

11 января 2021 года Йейтс доставил другую посылку по адресу в Оксфорде. Он попросил получательницу пустить его в туалет и налить ему чай. Когда женщина заваривала чай, курьер вернулся из туалета, Обернувшись, она увидела, что он стоит на кухне со спущенными штанами и держит в руке эрегированный член.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

В тот же день курьер совершил ту же последовательность действий в доме у другой женщины, причем в этот раз он стал мастурбировать и стонать. В первом случае он объяснил свою наготу «случайностью», а второй женщине сказал, что его пенис «продолжает выпрыгивать из штанов».

В итоге мужчина был арестован. Его обвиняют в трех случаях развратных действий. Йейтс отвергает все обвинения и не признает вину.

Ранее в Аргентине эксгибиционист проник на гоночную трассу и обнажился перед участниками заезда. Мужчина едва не попал под колеса автомобиля и чудом спасся.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали о нюансах индексации пенсий. Какие изменения наступят в 2025 году?

      Депутат Госдумы пригрозил США ответом в случае поставок Киеву дальнобойных ракет

      Мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу в парке и получил 23 года колонии

      Россия сократила закупки вина в ЕС до минимума за 14 лет

      В ЛНР сообщили об уничтожении ВСУ сразу с нескольких направлений

      В Германии потребовали перестать платить украинцам пособия

      Стало известно об оттягивании войск ВСУ из-под станции Выемка в ДНР

      Опубликованы новые кадры уничтожения беспилотников в Подмосковье

      Врач оценила правдивость утверждения о связи размера носа и пениса мужчины

      Марочко рассказал о попадании военных ВСУ под перекрестный огонь в ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше