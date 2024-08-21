«Матч ТВ» заключил контракт на трансляцию чемпионата Сербии

«Матч ТВ» приобрел права на показ сербской футбольной Суперлиги

Российский телеканал «Матч ТВ» сообщил о заключении контракта на трансляцию чемпионата Сербии.

«Матч ТВ» приобрел эксклюзивные права на показ сербской футбольной Суперлиги. «Мы уверены, что Суперлига Сербии станет подарком для всех любителей футбола, ведь это чемпионат, в котором регулярно зажигаются юные звездочки. Кого-то мы, вероятно, увидим в скором будущем в Российской премьер-лиге (РПЛ), а кто-то отправится покорять лучшие футбольные лиги Европы», — заявил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

Тащин отметил, что в России любят сербский футбол. По его словам, аудитория проявляла интерес к товарищеским матчам между россиянами и сербами.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» с нового сезона не будет транслировать еврокубки. Права на показ турниров приобрел онлайн-кинотеатр Окко.