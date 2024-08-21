Минобороны сообщило об очередной атаке ВСУ на граничащий с Украиной российский регион

Над Курской областью уничтожили беспилотник. Об очередной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на граничащий с Украиной российский регион сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, атаку пресекли в среду, 21 августа, около 11:20 по московскому времени. Беспилотником самолетного типа ВСУ намеривались ударить по объектам на территории России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — уточнили в Минобороны.
Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.
Ранее ведомство сообщало, что утром 21 августа украинский беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью. В ночь на 21 августа Украина попыталась атаковать пять российских регионов при помощи 45 беспилотников.