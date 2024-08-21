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12:40, 21 августа 2024Россия

Минобороны сообщило об очередной атаке ВСУ на граничащий с Украиной российский регион

Минобороны: над Курской областью уничтожили беспилотник

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Над Курской областью уничтожили беспилотник. Об очередной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на граничащий с Украиной российский регион сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, атаку пресекли в среду, 21 августа, около 11:20 по московскому времени. Беспилотником самолетного типа ВСУ намеривались ударить по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — уточнили в Минобороны.

Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее ведомство сообщало, что утром 21 августа украинский беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью. В ночь на 21 августа Украина попыталась атаковать пять российских регионов при помощи 45 беспилотников.

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      Елена Торубарова
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