Наряд Меган Маркл осудили в сети со словами «будто в темноте собиралась»

Американская актриса Меган Маркл выступила на форуме «Афроженщины и власть» в Колумбии и была раскритикована в сети за наряд. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Супруга принца Гарри надела белую рубашку без рукавов с серебряными пуговицами и розовые замшевые лодочки. Знаменитость также предстала в расшитой пайетками юбке-миди бренда Silvia Tcherassi, стоимость которой составляет 1,6 тысячи фунтов стерлингов (194 тысячи рублей).

Пользователи сети осудили внешний вид Маркл в комментариях под материалом. «Скучный наряд: рубашка и юбка не сочетаются друг с другом, ужасная прическа и вид будто она вспотела», «Ее юбка стоила больше, чем средняя годовая зарплата в Колумбии», «Она носит самые дорогие наряды, но все равно умудряется выглядеть неряшливо», «Почему она всегда выглядит так, будто собиралась в темноте?» — возмутились они.

Ранее в августе подсчитали стоимость дорогого образа Меган Маркл на новом интервью. Знаменитость появилась в студии вместе с мужем принцем Гарри в монохромном костюме люксового бренда Ralph Lauren, который состоял из льняной рубашки и брюк стоимостью 1380 долларов (117 тысяч рублей).