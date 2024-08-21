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13:20, 21 августа 2024Ценности

Наряд Меган Маркл осудили в сети со словами «будто в темноте собиралась»

Фото: Nathalia Angarita / Reuters

Американская актриса Меган Маркл выступила на форуме «Афроженщины и власть» в Колумбии и была раскритикована в сети за наряд. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Супруга принца Гарри надела белую рубашку без рукавов с серебряными пуговицами и розовые замшевые лодочки. Знаменитость также предстала в расшитой пайетками юбке-миди бренда Silvia Tcherassi, стоимость которой составляет 1,6 тысячи фунтов стерлингов (194 тысячи рублей).

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Пользователи сети осудили внешний вид Маркл в комментариях под материалом. «Скучный наряд: рубашка и юбка не сочетаются друг с другом, ужасная прическа и вид будто она вспотела», «Ее юбка стоила больше, чем средняя годовая зарплата в Колумбии», «Она носит самые дорогие наряды, но все равно умудряется выглядеть неряшливо», «Почему она всегда выглядит так, будто собиралась в темноте?» — возмутились они.

Ранее в августе подсчитали стоимость дорогого образа Меган Маркл на новом интервью. Знаменитость появилась в студии вместе с мужем принцем Гарри в монохромном костюме люксового бренда Ralph Lauren, который состоял из льняной рубашки и брюк стоимостью 1380 долларов (117 тысяч рублей).

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      Екатерина Ештокина
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