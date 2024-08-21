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14:10, 21 августа 2024Силовые структуры

Называвшего себя специалистом по арбитражу трафика российского блогера захотели арестовать

Следователи запросили арест блогера Сидоропуло, обвиняемого в аферах на ₽8 млн
Андрей Сидоропуло

Андрей Сидоропуло. Кадр: РЕН ТВ

Следователи ходатайствовали об аресте блогера Андрея Сидоропуло, который называл себя специалистом по арбитражу трафика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Тверском суде Москвы.

Дата заседания по этому вопросу еще неизвестна. Блогер проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, блогер, позиционируя себя как специалист в сфере арбитража трафика, вместе с соучастниками продавал курсы по этой теме. За сумму от 48,8 до 389,9 тысячи рублей он обещал ученикам личную поддержку и гарантированный заработок после прохождения обучения, однако предоставленные услуги не соответствовали ожиданиям клиентов. Всего от действий Сидоропуло пострадали не менее 40 человек, а общая сумма ущерба составила более 8,3 миллиона рублей.

Сидоропуло задержали в Краснодаре 19 августа. 29 января 2023 года МВД России объявило его в розыск.

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