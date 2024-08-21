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19:15, 21 августа 2024Спорт

Нойер завершил карьеру в сборной Германии

Вратарь Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии

Фото: IMAGO / Bernd Feil / M.i.S. / Globallookpress.com

Вратарь Мануэль Нойер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

Футболист заявил, что решение далось ему нелегко. «Прошло более 15 лет с момента моего дебюта, когда мы играли с командой ОАЭ, и я очень нервничал. У нас было много взлетов и падений с национальной командой», — добавил он. 38-летний спортсмен назвал самым значимым моментом карьеры победу сборной Германии на чемпионате мира 2014 года.

Вместе с немцами Нойер стал чемпионом мира 2014 года в Бразилии, а также бронзовым призером мирового первенства в ЮАР. Он начал выступать за национальную команду в 2009 году и провел в составе сборной Германии 124 матча.

На мундиале 2018 года в Катаре Нойер установил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира. Он превзошел достижения своего соотечественника Зеппа Майера и бразильца Клаудио Таффарела, которые провели на ЧМ по 18 встреч. Этот рекорд продержался 48 лет.

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      Анастасия Борисова
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