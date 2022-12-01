Немецкий голкипер установил рекорд на чемпионате мира в Катаре

Немец Мануэль Нойер установил рекорд среди голкиперов по числу матчей на чемпионатах мира

Голкипер сборной Германии по футболу Мануэль Нойер установил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира. Об этом в Twitter сообщает Opta.

Игра против команды Коста-Рики на групповом этапе турнира в Катаре стала для Нойера 19-й за карьеру в рамках мундиаля. Таким образом, он превзошел достижения своего соотечественника Зеппа Майера и бразильца Клаудио Таффарела, которые провели на ЧМ по 18 встреч. Этот рекорд продержался 48 лет.

На момент написания заметки противостояние продолжается. В другом матче группы Е играют сборные Испании и Японии.

24 ноября португальский форварда Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира подряд. Нападающий реализовал пенальти на 65-й минуте встречи против команды Ганы.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.