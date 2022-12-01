Немецкий голкипер установил рекорд на чемпионате мира в Катаре
Голкипер сборной Германии по футболу Мануэль Нойер установил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира. Об этом в Twitter сообщает Opta.
Игра против команды Коста-Рики на групповом этапе турнира в Катаре стала для Нойера 19-й за карьеру в рамках мундиаля. Таким образом, он превзошел достижения своего соотечественника Зеппа Майера и бразильца Клаудио Таффарела, которые провели на ЧМ по 18 встреч. Этот рекорд продержался 48 лет.
На момент написания заметки противостояние продолжается. В другом матче группы Е играют сборные Испании и Японии.
24 ноября португальский форварда Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира подряд. Нападающий реализовал пенальти на 65-й минуте встречи против команды Ганы.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.