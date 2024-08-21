Опубликованы новые кадры уничтожения беспилотников в Подмосковье

Появились новые кадры уничтожения беспилотников в Московской области

В сети появились новые кадры уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Московской областью. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышны два звука взрыва и крик женщины. На другой видеозаписи звук работы мотора дрона сопровождается взрывом и огненным шаром.

В ночь на среду, 21 августа, по данным Минобороны, над Московской областью сбили 11 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщал о перехвате десяти дронов на подлете к столице. Попытка атаки на Москву оказалась одной из самых масштабных за все время. По информации Собянина, никто не пострадал, разрушений на земле из-за попытки атаки не зафиксировано.

Всего за ночь Украина выпустила десятки беспилотников по пяти регионам России. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 45 беспилотников самолетного типа. 23 дрона сбили над Брянской областью, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.