Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:32, 21 августа 2024Россия

Опубликованы новые кадры уничтожения беспилотников в Подмосковье

Появились новые кадры уничтожения беспилотников в Московской области

В сети появились новые кадры уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Московской областью. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышны два звука взрыва и крик женщины. На другой видеозаписи звук работы мотора дрона сопровождается взрывом и огненным шаром.

В ночь на среду, 21 августа, по данным Минобороны, над Московской областью сбили 11 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщал о перехвате десяти дронов на подлете к столице. Попытка атаки на Москву оказалась одной из самых масштабных за все время. По информации Собянина, никто не пострадал, разрушений на земле из-за попытки атаки не зафиксировано.

Всего за ночь Украина выпустила десятки беспилотников по пяти регионам России. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 45 беспилотников самолетного типа. 23 дрона сбили над Брянской областью, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали о нюансах индексации пенсий. Какие изменения наступят в 2025 году?

      Стало известно об оттягивании войск ВСУ из-под станции Выемка в ДНР

      Опубликованы новые кадры уничтожения беспилотников в Подмосковье

      Врач оценила правдивость утверждения о связи размера носа и пениса мужчины

      Марочко рассказал о попадании военных ВСУ под перекрестный огонь в ЛНР

      Власти раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на Курскую область

      Сапер Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ

      Российский военный попал в колонию за прогулку по городу с ручной гранатой

      Курьер стал демонстрировать получательницам посылок пенис

      Жених узнал о желании невесты изменить одну деталь во внешности и задумался о расставании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше