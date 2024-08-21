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12:49, 21 августа 2024Спорт

Причину выступления иностранцев в КХЛ объяснили

Бывший пресс-секретарь IIHF Шемберг: иностранцы едут в КХЛ только ради денег

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Шимон Шемберг назвал причину, по которой иностранцы соглашаются выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит Sport Aktuality.

Шемберг заявил, что иностранцы едут в КХЛ только ради денег. При этом, по его мнению, каждый игрок из другой страны, особенно из Канады и США, используется в качестве пропаганды КХЛ и России.

«Когда в КХЛ приезжает американец, канадец, чех, швед или словак, России важно, чтобы при его представлении была очевидна его национальность, чтобы он часто показывал флаг своей страны. Они пытаются сказать, что хоккеисты из этих стран не интересуются политикой и просто хотят играть в их лиге», — объяснил Шемберг.

Ранее президент Словацкой федерации хоккея Мирослав Шатан ответил на критику из-за приглашения в сборную страны игравших в России спортсменов. Он заявил, что в стране нет запрета на вызов в сборную представителей КХЛ.

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