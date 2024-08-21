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13:31, 21 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о трагедии в тире с пасынком и отчимом

Убитый в подмосковном тире мужчина хотел сфотографировать пасынка

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В тире подмосковного Реутова 17-летний подросток случайно выстрелил из карабина в 43-летнего отчима, когда тот хотел его сфотографировать. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, пострадавший очень любил стрельбу, поэтому часто ездил в тир. 20 августа он приехал туда с родственниками, среди которых был и пасынок. Сначала мужчина пострелял сам, а потом отдал оружие подростку. В результате молодой человек не заметил отчима и случайно попал ему в живот.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ. Несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде. После произошедшего ему потребовалась помощь психологов. В рамках дела задержан администратор тира, который покинул рабочее место, хотя должен был контролировать соблюдение правил безопасности.

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      Варвара Митина
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