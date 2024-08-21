Россиян предупредили о подстерегающих осенью заболеваниях

Терапевт Дельманова: дефицит света осенью может вызвать депрессию

Некоторые хронические заболевания могут обостриться осенью, рассказала врач-терапевт Сабина Дельманова. О подстерегающих осенью болезнях она предупредила россиян в беседе с РИА Новости.

По словам Дельмановой, осенью может проявиться аллергия. «Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются "домашние" аллергены — плесень и пылевые клещи», — объяснила она.

Кроме того, продолжила врач, осенью люди жалуются на боль в суставах, обострение сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения вязкости крови, головные боли из-за скачков барометрических показаний и, самое частое, — депрессию. Причиной осенней депрессии Дельманова назвала дефицит солнечного света, провоцирующий чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство, проблемы со сном.

Чтобы защитить здоровье осенью, терапевт рекомендовала придерживаться четкого распорядка дня, сбалансированного рациона, чаще бывать на свежем воздухе, поддерживать физическую активность, завести хобби и сделать прививку против гриппа.

Ранее терапевт, реабилитолог Андрей Галкин рассказал, что снизить уровень плохого холестерина и поддержать здоровье сосудов можно не только с помощью лекарств, но и с помощью определенных продуктов. По словам врача, поддерживать уровень холестерина на должном уровне помогают квашеная капуста, руккола, оливковое масло, чеснок и рыба.