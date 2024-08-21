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19:39, 21 августа 2024Забота о себе

Россиян предупредили о подстерегающих осенью заболеваниях

Терапевт Дельманова: дефицит света осенью может вызвать депрессию

Фото: freepic.diller / freepik

Некоторые хронические заболевания могут обостриться осенью, рассказала врач-терапевт Сабина Дельманова. О подстерегающих осенью болезнях она предупредила россиян в беседе с РИА Новости.

По словам Дельмановой, осенью может проявиться аллергия. «Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются "домашние" аллергены — плесень и пылевые клещи», — объяснила она.

Кроме того, продолжила врач, осенью люди жалуются на боль в суставах, обострение сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения вязкости крови, головные боли из-за скачков барометрических показаний и, самое частое, — депрессию. Причиной осенней депрессии Дельманова назвала дефицит солнечного света, провоцирующий чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство, проблемы со сном.

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Чтобы защитить здоровье осенью, терапевт рекомендовала придерживаться четкого распорядка дня, сбалансированного рациона, чаще бывать на свежем воздухе, поддерживать физическую активность, завести хобби и сделать прививку против гриппа.

Ранее терапевт, реабилитолог Андрей Галкин рассказал, что снизить уровень плохого холестерина и поддержать здоровье сосудов можно не только с помощью лекарств, но и с помощью определенных продуктов. По словам врача, поддерживать уровень холестерина на должном уровне помогают квашеная капуста, руккола, оливковое масло, чеснок и рыба.

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      Александра Лисица
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