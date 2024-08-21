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23:00, 21 августа 2024Спорт

Российская футболистка рассказала об отказе украинок от рукопожатий

Российская футболистка Абдуллина рассказала об отказе украинок от рукопожатий
Алсу Абдуллина (справа)

Алсу Абдуллина (справа). Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Бывшая полузащитница лондонского «Челси» Алсу Абдуллина рассказала об отказе украинок от рукопожатий с ней. Ее слова приводит «Чемпионат».

Футболистка вспомнила, что «Париж», за который она выступала, играл в отборе женской Лиги чемпионов против украинского «Кривбасса». «Украинки прислали письмо, где предупредили: если я выйду в старте, то они не будут со мной здороваться», — заявила она, добавив, что не появилась на поле в том матче.

Абдуллина покинула «Челси» в июне этого года по истечении срока контракта. Она перешла в московский «Локомотив».

Абдуллина подписала контракт с «Челси» в декабре 2021 года. Вместе с клубом она дважды стала чемпионкой Англии и обладательницей Кубка страны. В сезоне-2023/2024 россиянка на правах аренды играла в «Париже», с которым завоевала бронзу чемпионата Франции. За сборную России Абдуллина сыграла 45 матчей.

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      Анастасия Борисова
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