В Госдуме связали сбои в работе Telegram и WhatsApp с замедлением YouTube

Депутат Ющенко связал сбои в работе Telegram и WhatsApp с замедлением YouTube

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с «Лентой.ру» связал сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp с замедлением видеохостинга YouTube.

«Заигрывание со всякого рода заглушением, приторможением может иметь определенный эффект. Мы категорически были не согласны с позицией Роскомнадзора заглушать [YouTube], не предоставив для пользователей что-то новое. Поэтому когда лес рубят — щепки летят. Наверное, глуша одно, глушится что-то и другое. Но я могу только догадываться и высказывать предположения, потому что в комитете мы задавали вопрос, нам официальный ответ дают, что якобы изношено оборудование у YouTube. Но тут нам остается только догадываться, почему», — высказался депутат.

В среду, 21 августа, пользователи России сталкиваются со сбоями в работе Telegram и WhatsApp. О наличии неполадок свидетельствуют данные сервиса Downradar.

На проблемы с доступом к YouTube российские пользователи пожаловались 8 августа. Видео с платформы перестали загружаться, главная страница — открываться.

Этому предшествовало заявление Роскомнадзора о том, что многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к России и ее гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.