Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 21 августа 2024Россия

В Госдуме связали сбои в работе Telegram и WhatsApp с замедлением YouTube

Депутат Ющенко связал сбои в работе Telegram и WhatsApp с замедлением YouTube

Фото: Alicia Windzio / dpa / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с «Лентой.ру» связал сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp с замедлением видеохостинга YouTube.

«Заигрывание со всякого рода заглушением, приторможением может иметь определенный эффект. Мы категорически были не согласны с позицией Роскомнадзора заглушать [YouTube], не предоставив для пользователей что-то новое. Поэтому когда лес рубят — щепки летят. Наверное, глуша одно, глушится что-то и другое. Но я могу только догадываться и высказывать предположения, потому что в комитете мы задавали вопрос, нам официальный ответ дают, что якобы изношено оборудование у YouTube. Но тут нам остается только догадываться, почему», — высказался депутат.

В среду, 21 августа, пользователи России сталкиваются со сбоями в работе Telegram и WhatsApp. О наличии неполадок свидетельствуют данные сервиса Downradar.

На проблемы с доступом к YouTube российские пользователи пожаловались 8 августа. Видео с платформы перестали загружаться, главная страница — открываться.

Этому предшествовало заявление Роскомнадзора о том, что многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к России и ее гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия начала «задвигать» ВСУ в Курской области. Продвижение украинских войск остановлено

      Раскрыто формирование системы TRAPPIST-1

      В Роскомнадзоре подтвердили масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp

      На Украине партии Порошенко напомнили о его дьяконстве в УПЦ

      В постсоветской стране собрались производить российские грузовики

      В Госдуме связали сбои в работе Telegram и WhatsApp с замедлением YouTube

      Привилегированное положение члена банды Цапков в российском СИЗО опровергли

      «Ростех» предложил искать способ защиты от китайских автомобилей

      Женщина проснулась из-за странного шума, посмотрела на крышу и истерически рассмеялась

      Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше