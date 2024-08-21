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18:56, 21 августа 2024Россия

Стало известно о формате обучения в школах атакованного ВСУ российского региона

Глава Курской области: формат обучения в школах будет зависеть от обстановки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Формат обучения в школах Курской области будет зависеть от обстановки, решение примет оперативный штаб. Об этом стало известно из публикации главы атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского региона в Telegram-канале.

Как сообщил губернатор Алексей Смирнов, вопрос об организации учебного процесса (очно или дистанционно) сейчас обсуждается со специалистами Минпросвещения и представителями силовых структур. При этом речь идет не только о школах, но также вузах и учреждениях среднего профессионального образования.

«Главная задача — обеспечить безопасность детей и организовать доступность образования для каждого ребенка», — заявил Смирнов.

Бои в Курской области ведутся более двух недель. По мнению соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, генерала-майора Апти Алаудинова, они могут завершиться через два-три месяца. Он допустил, что к тому времени может прекратиться и специальная военная операция в целом.

По последним данным, из граничащего с Украиной региона эвакуировали более 122 тысяч россиян, пострадали более 140 человек, спасти не удалось более 30 жителей.

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      Елена Торубарова
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