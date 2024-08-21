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10:40, 21 августа 2024Спорт

Трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» назвали близким к согласованию

«Чемпионат»: «Спартак» и «Зенит» близки к согласованию трансфера Соболева

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Трансфер форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит» назвали близким к согласованию. Таким мнением с «Чемпионатом» поделились два источника, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников издания выразил уверенность в том, что сделка по переходу нападающего уже закрыта. При этом он добавил, что существенное влияние на процесс оказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

20 августа сообщалось, что Миллер пока не принял решения по поводу возможного трансфера Соболева. Отмечалось, что единственной стороной, заинтересованной в сделке, оставается агент игрока Павел Андреев.

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Решение было принято руководством клуба. Переход игрока в «Зенит» обсуждается с начала июня.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го. В текущем сезоне он провел один матч в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

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