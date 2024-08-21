Тренер назвала пять главных причин безрезультативности домашних тренировок

Фитнес-тренер Алена Грибанова назвала пять главных причин безрезультативности домашних тренировок. Ее слова приводит Men Today.

Первой ошибкой является неподходящая программа, которая не соответствует запросам тренирующегося. Второй причиной была названа маленькая нагрузка, к которой мышцы быстро привыкают и после этого перестают напрягаться. Следующей ошибкой стало неправильное питание.

Далее Грибанова заявила, что многие подбирают неподходящий инвентарь. По ее мнению, со временем нагрузить тело без утяжелителей будет сложнее. Последней причиной стал неправильный график тренировок: отсутствие распорядка не позволяет выработать привычку и сделать фитнес полноценной частью дня.

Ранее фитнес-блогеры из «Школы Воркаута» назвали убивающую суставы ошибку в отжиманиях. Эксперты заявили, что ошибка заключается в ширине хвата и положении локтей. Именно от него нужно выстраивать технику по положению локтей и по движению вниз и наверх.

