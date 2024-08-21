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20:57, 21 августа 2024Бывший СССР

В МИД России объяснили решение Рады ратифицировать Римский статут

Мирошник: Киев ратифицировал Римский статут, так как МУС является заказным судом

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут спустя почти четверть века после его подписания, так как Киеву объяснили, что Международный уголовный суд является заказным. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«Рада спустя 24,5 года после подписания Римского статута его ратифицировала. Все это время они очень переживали, что МУС — это справедливый суд, и он может осудить киевских начальников, украинских боевиков и нацистов-радикалов (...). Но теперь им объяснили, что МУС — это не настоящий суд, а заказной!» — написал он.

По словам Мирошника, МУС будет выносить вердикты только с разрешения Запада. Он подчеркнул, что Киеву не стоит бояться и можно спокойно «участвовать и в этой постановке».

Киев подписал статут еще в 2000 году, однако он до сих пор не был приведен в действие. В случае ратификации документа Международный уголовный суд ООН будет обладать на территории страны юрисдикцией в отношении преступлений, связанных с геноцидом, и преступлений против человечности.

Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут в среду, 21 августа. Данное решение поддержали 281 из 450 депутатов украинского парламента.

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      Александр Курбатов
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