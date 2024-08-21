Мирошник: Киев ратифицировал Римский статут, так как МУС является заказным судом

Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут спустя почти четверть века после его подписания, так как Киеву объяснили, что Международный уголовный суд является заказным. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«Рада спустя 24,5 года после подписания Римского статута его ратифицировала. Все это время они очень переживали, что МУС — это справедливый суд, и он может осудить киевских начальников, украинских боевиков и нацистов-радикалов (...). Но теперь им объяснили, что МУС — это не настоящий суд, а заказной!» — написал он.

По словам Мирошника, МУС будет выносить вердикты только с разрешения Запада. Он подчеркнул, что Киеву не стоит бояться и можно спокойно «участвовать и в этой постановке».

Киев подписал статут еще в 2000 году, однако он до сих пор не был приведен в действие. В случае ратификации документа Международный уголовный суд ООН будет обладать на территории страны юрисдикцией в отношении преступлений, связанных с геноцидом, и преступлений против человечности.

Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут в среду, 21 августа. Данное решение поддержали 281 из 450 депутатов украинского парламента.