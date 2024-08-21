Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут спустя почти четверть века после его подписания, так как Киеву объяснили, что Международный уголовный суд является заказным. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
«Рада спустя 24,5 года после подписания Римского статута его ратифицировала. Все это время они очень переживали, что МУС — это справедливый суд, и он может осудить киевских начальников, украинских боевиков и нацистов-радикалов (...). Но теперь им объяснили, что МУС — это не настоящий суд, а заказной!» — написал он.
По словам Мирошника, МУС будет выносить вердикты только с разрешения Запада. Он подчеркнул, что Киеву не стоит бояться и можно спокойно «участвовать и в этой постановке».
Киев подписал статут еще в 2000 году, однако он до сих пор не был приведен в действие. В случае ратификации документа Международный уголовный суд ООН будет обладать на территории страны юрисдикцией в отношении преступлений, связанных с геноцидом, и преступлений против человечности.
Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут в среду, 21 августа. Данное решение поддержали 281 из 450 депутатов украинского парламента.