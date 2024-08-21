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20:17, 21 августа 2024Экономика

В России раскрыли запасы топлива

Минэнерго: запасы бензина в России выросли до 2,05 миллиона тонн

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Суммарные запасы бензина в России оцениваются в 2,05 миллиона тонн, а резервы дизельного топлива — в 3,45 миллиона. Этих объемов должно хватить для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства энергетики (Минэнерго).

В ведомстве уточнили, что за последнее время запасы этих видов топлива в России незначительно выросли. На этом фоне темпы роста стоимости бензина и дизельного топлива в розницу в стране до конца 2024 года останутся в пределах инфляции, ожидают в Минэнерго.

В министерстве добавили, что сформированных запасов топлива хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка. «В преддверии осеннего сезона сформированы достаточные запасы моторного топлива», — резюмировали в ведомстве.

В середине августа российские власти продлили запрет на вывоз бензина за границу сначала до 31 декабря 2024 года. В правительстве объяснили подобное решение необходимостью поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период высокого спроса и проведения плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

Что касается распространения такого запрета на дизельное топливо, то, как уточнял вице-премьер Александр Новак, подобных намерений в правительстве пока нет. Он заявил, что нынешних темпов производства достаточно для сохранения стабильной ситуации внутри страны.

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      Анатолий Акулов
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