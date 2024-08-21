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17:38, 21 августа 2024Спорт

В России рассказали о коммуникации с Международным олимпийским комитетом

Поздняков заявил, что ОКР сохраняет контакты с МОК

Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Globallookpress.com

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о коммуникации с Международным олимпийским комитетом (МОК). Его слова приводятся в Telegram-канале «Матч ТВ».

Поздняков заявил, что ОКР сохраняет контакты с МОК. Он отметил, что на текущий момент взаимоотношения с организацией достаточно напряженные. «Но мы знаем, что ничто не вечно и любые сложности, особенно крупные конфликты, решаются с помощью культуры и спорта», — подчеркнул глава ОКР.

Ранее вице-президент МОК Николь Хевертц высказалась о важности России в олимпийском движении. Хевертц рассказала, что МОК желает, чтобы спортсмены, которые соответствуют требованиям, могли участвовать в международных соревнованиях.

12 октября 2023-го МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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      Анастасия Борисова
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