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18:11, 21 августа 2024Россия

Возглавлявший Курскую область бывший вице-президент России предложил способ дать отпор ВСУ

Руцкой: решением ситуации с ВСУ в Курской области может стать их плотная блокада
Александр Руцкой

Александр Руцкой. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Герой Советского Союза и бывший вице-президент России Александр Руцкой заявил, что решением ситуации с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях может стать плотная блокада зашедших на российскую территорию войск противника. Способ дать отпор Киеву он предложил в беседе с Daily Storm.

Руцкой, возглавлявший Курскую область с 1996 года по 2000 год, считает, что Украина приняла решение захватить часть российской территории, чтобы «иметь своего рода "джокер" в колоде» при решении вопроса прекращения боевых действий. По его мнению, спасти положение можно, если обрезать ВСУ логистику наземных и воздушных поставок горюче-смазочных материалов, боеприпасов, в том числе ракет, а также боевой техники и артиллерии.

Также необходимо провести массированные удары авиацией и артиллерией с использованием эффективных средств поражения, добавил Руцкой. «Бомбы ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба, — прим "Ленты.ру") можно применить — даже тараканы подохнут, и в пещере от нее не спрячешься», — подчеркнул он.

Бывший вице-президент России обратил внимание, что у ВСУ слабая система противовоздушной обороны, поэтому нужно использовать штурмовую авиацию, например, Су-25, а также ударные вертолеты Ка-52. Он объяснил этот выбор незначительным временем подлета к украинским войскам.

Су-25 — самый оптимальный вариант. Им легко управлять, у него хорошая подвеска, видно, по какой цели работаешь. За пять суток противника там можно просто раскатать, в лапшу превратить!

Александр Руцкойбывший вице-президент России

Согласно информации из открытых источников, за время афганской войны Руцкой, занимавший тогда должность командира отдельного авиационного штурмового полка 40-й общевойсковой армии, совершил не менее 485 боевых вылетов на штурмовике Су-25. 6 апреля 1986 года его самолет сбили с земли во время битвы за базу Джавара, однако летчик успел катапультироваться.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что решение Киева атаковать Курскую область приведет к радикальному увеличению потерь среди ВСУ. Он добавил, что до захода украинцев в регион Москва могла угодить в «переговорный капкан», начав ранние ненужные обсуждения о мире.

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Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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