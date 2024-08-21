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11:40, 21 августа 2024Силовые структуры

Долг фигуранта дела о теракте в «Крокусе» перед налоговой вырос

Долг арестованного по делу о теракте в «Крокусе» Касимова вырос до 107 тыс. руб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Задолженность перед налоговой службой предпринимателя Алишера Касимова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), арестованного по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», вырос за 2,5 месяца до 107 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

С 3 июня счета фигуранта дела заморожены, операции по его счетам приостановлены в связи с неуплатой задолженности, которая на тот момент составляла 103 тысячи рублей. У Касимова была чайхана на Путилковском шоссе в Московской области, закрывшаяся после его ареста. Ему предъявили обвинение в соучастии в нападении на «Крокус» в связи с тем, что он сдал в аренду террористам свою квартиру.

20 августа Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест Касимову, а также Аминчону, Диловару и Исроилу Исломовым (все трое внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они будут находиться под стражей до 22 ноября.

По версии следствия, братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил Исломов оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались исполнители теракта. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал ее.

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      Любовь Ширижик
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