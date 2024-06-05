Фигурант дела о теракте в «Крокусе» задолжал налоговой 103 тысячи рублей

РИА Новости: у Касимова из дела о «Крокусе» долг перед ФНС в 103 тыс руб

Алишер Касимов, фигурирующий в уголовном деле о теракте в «Крокус сити холле», имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в 103 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его двум счетам приостановлены все операции с 3 июня в связи с неисполнением требований об уплате задолженности.

29 марта сообщалось об имеющихся у Касимова проблемах с налоговой, из-за которых он мог потерять статус индивидуального предпринимателя (ИП). Он зарегистрировал бизнес осенью 2021 года в Ярославской области, а весной 2022-го встал на учет в красногорской инспекции ФНС. Через два года налоговики приняли предварительное решение о закрытии его ИП, однако Касимов попытался оспорить это решение. Он владел несколькими кафе, одно из них «Чайхана» на Путилковском шоссе в Московской области закрылось после теракта.

26 марта Басманный районный суд Москвы арестовал Касимова, который, по версии следствия, сдал квартиру одному из террористов. Обвиняемый утверждает, что не подозревал о планах арендатора.