Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:57, 5 июня 2024Силовые структуры

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» задолжал налоговой 103 тысячи рублей

РИА Новости: у Касимова из дела о «Крокусе» долг перед ФНС в 103 тыс руб

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Алишер Касимов, фигурирующий в уголовном деле о теракте в «Крокус сити холле», имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в 103 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его двум счетам приостановлены все операции с 3 июня в связи с неисполнением требований об уплате задолженности.

29 марта сообщалось об имеющихся у Касимова проблемах с налоговой, из-за которых он мог потерять статус индивидуального предпринимателя (ИП). Он зарегистрировал бизнес осенью 2021 года в Ярославской области, а весной 2022-го встал на учет в красногорской инспекции ФНС. Через два года налоговики приняли предварительное решение о закрытии его ИП, однако Касимов попытался оспорить это решение. Он владел несколькими кафе, одно из них «Чайхана» на Путилковском шоссе в Московской области закрылось после теракта.

26 марта Басманный районный суд Москвы арестовал Касимова, который, по версии следствия, сдал квартиру одному из террористов. Обвиняемый утверждает, что не подозревал о планах арендатора.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Киев отреагировал на предложение Пекина о мирном саммите с участием России

      Три новейших типа роботизированных дронов ВС России вышли в зону СВО

      Названы самые популярные бренды беспроводных наушников

      Глава РФС раскрыл детали нового контракта с Карпиным

      Работник аэропорта украл из багажа пассажиров вещи на 39 миллионов рублей

      Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» задолжал налоговой 103 тысячи рублей

      В Германии встревожились из-за ответа России на удары ВСУ западным оружием

      Обеды на ПМЭФ подорожали до 4900 рублей

      Стало известно местоположение аэродрома ВСУ для беспилотников Bayraktar

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше