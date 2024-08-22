Белый дом отказался комментировать сообщения о поставках Киеву крылатых ракет

Белый дом отказался комментировать сообщения о передаче дальнобойных ракет Киеву

В совете нацбезопасности Белого дома отказались комментировать сообщения СМИ о том, что американская администрация рассматривает возможность поставки Киеву крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Politico со ссылкой на на высокопоставленных американских чиновников писало, что Соединенные Штаты открыты для идеи передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточных дальнобойных тактических крылатых ракет JASSM воздушного базирования, окончательное решение по этому вопросу не принято.

До этого бывший британский премьер-министр Борис Джонсон призвал западных союзников разрешить Украине бить по целям в России предоставленным оружием.