Десятилетнего россиянина с аутизмом нашли под окнами с переломами

В Санкт-Петербурге мальчик с аутизмом выпал с пятого этажа

В Выборгском районе Санкт-Петербурга десятилетнего мальчика с расстройством аутистического спектра и задержкой психоречевого развития нашли под окнами многоэтажного дома с переломами. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, врачи скорой помощи накануне забрали школьника от дома в микрорайоне Сергиевское. Его отвезли в больницу в тяжелом состоянии с травмами, характерными для падения с высоты. Медики диагностировали у ребенка переломы, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и состояние шока.

Удалось выяснить, что днем мальчик находился в квартире на пятом этаже, где живет вместе с матерью, под присмотром бабушки. По предварительной версии, он забрался на подоконник, ненадолго оставшись без внимания, и выпал из окна.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону трехлетнего ребенка с проломленным черепом нашли на улице.