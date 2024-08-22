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08:57, 22 августа 2024Россия

Десятилетнего россиянина с аутизмом нашли под окнами с переломами

В Санкт-Петербурге мальчик с аутизмом выпал с пятого этажа

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Выборгском районе Санкт-Петербурга десятилетнего мальчика с расстройством аутистического спектра и задержкой психоречевого развития нашли под окнами многоэтажного дома с переломами. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, врачи скорой помощи накануне забрали школьника от дома в микрорайоне Сергиевское. Его отвезли в больницу в тяжелом состоянии с травмами, характерными для падения с высоты. Медики диагностировали у ребенка переломы, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и состояние шока.

Удалось выяснить, что днем мальчик находился в квартире на пятом этаже, где живет вместе с матерью, под присмотром бабушки. По предварительной версии, он забрался на подоконник, ненадолго оставшись без внимания, и выпал из окна.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону трехлетнего ребенка с проломленным черепом нашли на улице.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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