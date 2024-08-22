Глава МАГАТЭ заявил о планах встречи с Зеленским после посещения России

Глава МАГАТЭ Гросси намерен поговорить с Зеленским в Киеве после Курской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что после посещения российской Курской АЭС намерен поехать на Украину, чтобы встретиться и поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Гросси планирует посетить завод в ближайшие несколько дней, а затем отправиться в Киев, где он рассчитывает поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ночь на четверг, 22 августа, Вооруженные силы Украины пытались ударить по Курской атомной электростанции. «Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации», — заявил глава государства.