В США рассказали о заинтересованности Харрис в договоре с РФ

Экс-замгоссекретаря Кантримэн: Харрис захочет договориться с РФ по вооружениям

Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства захочет прийти к соглашению между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями. Об этом заявил бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Кантримэн, пишет РИА Новости.

По его словам, Харрис заинтересована в договоре с РФ. Кантримэн считает, что в вопросе контроля над вооружениями вице-президент США будет «куда более способной» по сравнению с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

«Мы готовы к разговору с Россией о контроле над вооружениями без предварительных условий, независимо от того, что происходит на Украине», — отметил он.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями.