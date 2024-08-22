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23:15, 22 августа 2024Мир

В США рассказали о заинтересованности Харрис в договоре с РФ

Экс-замгоссекретаря Кантримэн: Харрис захочет договориться с РФ по вооружениям
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства захочет прийти к соглашению между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями. Об этом заявил бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Кантримэн, пишет РИА Новости.

По его словам, Харрис заинтересована в договоре с РФ. Кантримэн считает, что в вопросе контроля над вооружениями вице-президент США будет «куда более способной» по сравнению с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

«Мы готовы к разговору с Россией о контроле над вооружениями без предварительных условий, независимо от того, что происходит на Украине», — отметил он.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями.

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      Марина Совина
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