Клинтон на съезде демократов осмеял Трампа

Клинтон высмеял Трампа за слова о том, что при нем Россия и КНДР уважали США

Экс-президент США Билл Клинтон в среду, 21 августа, публично высмеял Дональда Трампа за слова о том, что при его администрации Штаты пользовались уважение России и Северной Кореи. Клинтон назвал республиканца «хорошим актером, которому надо отдать должное», пишет РИА Новости.

«Я чуть не ахнул во время первого раунда теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при его правлении. И он сказал это с серьезным лицом!» — отметил экс-президент.

Клинтон отметил, что Трамп хороший актер. По его словам, «с серьезным лицом он привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к США». Как подчеркнул политик, он «предпочел бы, чтобы США пользовались уважением тех стран, которые высказывают его в нынешнее время».

Ранее Дональд Трамп обвинил демократов в первом в истории страны «государственном перевороте», который якобы заключается в номинации действующего вице-президента Камалы Харрис на пост кандидата в президенты США на будущих выборах в ноябре этого года.

Ранее Трамп также оценил внешность своего оппонента Камалы Харрис. Политик выступил перед голосующими в Пенсильвании, где назвал себя привлекательней Харрис.