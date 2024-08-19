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14:12, 19 августа 2024Ценности

Трамп оценил внешность Харрис словами «я выгляжу лучше»

Дональд Трамп оценил внешность Камалы Харрис словами «я выгляжу лучше»

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп оценил внешность своего оппонента Камалы Харрис. Запись его слов публикует ABC.

Политик выступил перед голосующими в Пенсильвании, где назвал себя привлекательней Харрис. «Говорят, что главное преимущество Харрис — то, что она красивая женщина. А я говорю, что выгляжу лучше нее. Я более красивый, чем Камала», — заявил Трамп.

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Ранее Трамп объяснил, почему Харрис избегает общения со СМИ. По его словам, Харрис часто смеется во время интервью, в том числе когда обсуждаются серьезные темы.

Трамп обошел Харрис по результатам опросов общественного мнения среди избирателей в США. Республиканец стал фаворитом как в общенациональном опросе, так и в опросе, который был проведен в ключевом колеблющемся штате Джорджия.

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      Карина Черных
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