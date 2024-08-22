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12:32, 22 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о самых частых направлениях побега призывников из страны

Погранслужба Украины: чаще всего призывники сбегают в Румынию и Молдавию

Фото: Thomas Peter / Reuters

Чаще всего мужчины призывного возраста пытаются незаконно пересечь границу с Румынией и Молдавией, чтобы сбежать из Украины. Об этом сообщил представитель Погранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире канала «Мы — Украина».

По его словам, попытки пересечь границу происходят как в пунктах пропуска, так и на зеленых участках границы, где нет контрольных пунктов.

Ранее стало известно, что стоимость побега из Украины подорожала в два с половиной раза. Цена выросла с 4 тысяч до 10 тысяч долларов (с 340 тысяч до 850 тысяч рублей).

До этого на Украине пресекли очередную массовую попытку побега уклонистов за границу. В селе Подольского района Одесской области были задержаны 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией.

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      Илья Таксюр
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