Названы преимущества огнеметной «Тосочки»

«Известия»: ТОС-2 «Тосочка» тише машин на гусеничном шасси

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» на колесном шасси создает меньше шума при движении, чем гусеничные ТОС. Преимущества машины назвал командир тяжелого огнеметного взвода Олег с позывным Саратов в беседе с «Известиями».

«Она тише. Не выдает себя. Гораздо мобильнее гусеничной. Можем работать с больших расстояний. Например, если поступает задача через два часа быть на огневой позиции, мы это делаем вовремя. Машина весьма проходима», — сказал он.

Военный добавил, что с момента прибытия на огневую позицию до открытия огня проходит три минуты. Он подчеркнул, что противник ведет охоту за ТОС-2, но машины оснащают средствами радиоэлектронной борьбы, которые глушат дроны противника.

ТОС-2, впервые представленная в 2020 году, построена на трехосном шасси Урал-63706. «Тосочка» отличается от ТОС прошлых модификаций наличием крана для подачи снарядов и улучшенной системой управления огнем.

Ранее в августе бойцы российской группировки «Центр» сообщили, что «Тосочка» вдвое превосходит ТОС-1А «Солнцепек» по дальности стрельбы.