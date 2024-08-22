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09:04, 22 августа 2024Наука и техника

Названы преимущества огнеметной «Тосочки»

«Известия»: ТОС-2 «Тосочка» тише машин на гусеничном шасси

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» на колесном шасси создает меньше шума при движении, чем гусеничные ТОС. Преимущества машины назвал командир тяжелого огнеметного взвода Олег с позывным Саратов в беседе с «Известиями».

«Она тише. Не выдает себя. Гораздо мобильнее гусеничной. Можем работать с больших расстояний. Например, если поступает задача через два часа быть на огневой позиции, мы это делаем вовремя. Машина весьма проходима», — сказал он.

Военный добавил, что с момента прибытия на огневую позицию до открытия огня проходит три минуты. Он подчеркнул, что противник ведет охоту за ТОС-2, но машины оснащают средствами радиоэлектронной борьбы, которые глушат дроны противника.

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ТОС-2, впервые представленная в 2020 году, построена на трехосном шасси Урал-63706. «Тосочка» отличается от ТОС прошлых модификаций наличием крана для подачи снарядов и улучшенной системой управления огнем.

Ранее в августе бойцы российской группировки «Центр» сообщили, что «Тосочка» вдвое превосходит ТОС-1А «Солнцепек» по дальности стрельбы.

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      Даниил Иринин
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