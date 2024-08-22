Помощник Орбана пригрозил отправить нелегальных мигрантов прямо в Брюссель

Глава канцелярии Орбана Гуйяш пригрозил отправить мигрантов прямо в Брюссель

Будапешт готов отправить нелегальных мигрантов прямо в Брюссель. Этим глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш пригрозил Европейскому союзу (ЕС), передает ТАСС.

«Если Брюссель хочет мигрантов, он их получит. Мы предоставим им билет в один конец до Брюсселя», — процитировал слова Гуйяша госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал Брюссель за проводимую миграционную политику. Он говорил, что во время вступления Венгрии в Евросоюз ничто не предвещало, что 20 лет спустя «будут пускать миллионы мигрантов», а на выступающие против этого страны будут оказывать давление. Кроме того, политик убежден, что выбранный руководством ЕС курс ведет к упадку экономики Европы.