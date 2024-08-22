Посол обвинил США в знании об атаке ВСУ на Курскую область

Посол России Антонов: США знали о нападении ВСУ на Курскую область

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США знали о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую область. Его слова приводят РИА Новости.

Антонов заявил, что США знали об атаке ВСУ на Курскую область.

«Я твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона… Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит», — обвинил дипломат.

Ранее посол заявил, что США могут «по щелчку пальцев» остановить наступление ВСУ в Курской области. По его мнению, без ведома Белого дома такая операция невозможна.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.