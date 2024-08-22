Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:50, 22 августа 2024Мир

Посол обвинил США в знании об атаке ВСУ на Курскую область

Посол России Антонов: США знали о нападении ВСУ на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США знали о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую область. Его слова приводят РИА Новости.

Антонов заявил, что США знали об атаке ВСУ на Курскую область.

«Я твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона… Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит», — обвинил дипломат.

Материалы по теме:
ВСУ нанесли удар по тюрьме с пленными бойцами батальона «Азов». Огонь вели из HIMARS. Погибли более 50 украинцев
ВСУ нанесли удар по тюрьме с пленными бойцами батальона «Азов».Огонь вели из HIMARS. Погибли более 50 украинцев
29 июля 2022
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля. Украину ждет энергетический кризис
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля.Украину ждет энергетический кризис
12 августа 2022

Ранее посол заявил, что США могут «по щелчку пальцев» остановить наступление ВСУ в Курской области. По его мнению, без ведома Белого дома такая операция невозможна.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по порту «Кавказ». Потоплен паром с топливом

      Руководство российского футбольного клуба пообещали расстрелять за отсутствие результата

      Игра Half-Life 2 получит обновление в честь юбилея

      В Краснодарском крае спасатели не нашли человека после удара ВСУ по парому

      Российский посол пообещал уничтожить вторгшихся в Курскую область

      Посол обвинил США в знании об атаке ВСУ на Курскую область

      Сборная России по баскетболу отменила матч против Колумбии. На турнир в Пермь приехала поддельная команда

      В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали пять сотрудников МЧС

      В США оценили влияние санкций на политику Путина

      Названо число пострадавших жителей Курской области с момента вторжения ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше