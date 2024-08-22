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14:09, 22 августа 2024Россия

Появилось новое видео с места взрыва в российской многоэтажке

Shot опубликовал новое видео с места взрыва в доме в Пермском крае

Из под завалов после взрыва в российской многоэтажке достали двух котов. Новое видео с места происшествия в Пермском крае опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как спасатели с оцепленной территории после взрыва в доме передают владельцам их животных. Под окнами дома находятся люди — вероятно, покинувшие свои квартиры жильцы. Фасад здания разрушило взрывной волной.

Как сообщает канал, по последним данным, из частично обрушившегося здания вывели 26 человек. Пострадали двое жильцов — 61-летний мужчина, у которого диагностировали ожог верхних дыхательных путей, и 88-летняя женщина — от госпитализации она отказалась.

Взрыв в городе Кизел прогремел утром в четверг, 22 августа. По одной из версий, к происшествию привела неисправность газовой колонки на верхнем — четвертом — этаже. Разрушения после взрыва сняли на видео.

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      Елена Торубарова
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