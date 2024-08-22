Пять беспилотников сбили в российском регионе

Губернатор Голубев: пять беспилотников сбили в Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет», — написал губернатор.

Ранее было опубликовано видео из Мурманской области, на котором запечатлен летательный аппарат, похожий на A22 Foxbat. Также на записи слышны звуки автоматной очереди. После одной из них дрон взрывается. По предварительным данным, целью дрона был аэродром «Оленья», на котором размещены российские стратегические бомбардировщики.