Постпред РФ при ЕС Логвинов: европейцы приговорили Украину к самоубийству

Европейские страны окончательно приговорили Украину к самоубийству ради того, чтобы нанести ущерб России. С таким заявлением выступил российский постпред при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов, его цитирует ТАСС.

«Евросоюз окончательно приговорил Украину, открыто толкает украинцев к самоубийству ради достижения геополитической цели Запада — нанесения России непоправимого ущерба с целью подчинения ее глобалистским интересам», — сказал дипломат.

По словам Логвинова, европейцы задействовали все имеющиеся в их распоряжении ресурсы, чтобы перейти «от глобального противостояния с нашей страной к прямой военно-политической конфронтации».

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер назвал вторжение украинской армии в Курскую область при помощи вооружения НАТО прямым нападением альянса на Россию.