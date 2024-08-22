Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:24, 22 августа 2024Мир

Российский дипломат назвал Украину приговоренной европейцами к самоубийству

Постпред РФ при ЕС Логвинов: европейцы приговорили Украину к самоубийству

Фото: Reuters

Европейские страны окончательно приговорили Украину к самоубийству ради того, чтобы нанести ущерб России. С таким заявлением выступил российский постпред при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов, его цитирует ТАСС.

«Евросоюз окончательно приговорил Украину, открыто толкает украинцев к самоубийству ради достижения геополитической цели Запада — нанесения России непоправимого ущерба с целью подчинения ее глобалистским интересам», — сказал дипломат.

Материалы по теме:
«Запад переживает идеологический раскол» Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
«Запад переживает идеологический раскол»Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
21 ноября 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

По словам Логвинова, европейцы задействовали все имеющиеся в их распоряжении ресурсы, чтобы перейти «от глобального противостояния с нашей страной к прямой военно-политической конфронтации».

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер назвал вторжение украинской армии в Курскую область при помощи вооружения НАТО прямым нападением альянса на Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме без чистой воды и еды. Что пережили люди в зоне боев?

      В ВСУ рассказали о продвижении Российской армии к важной трассе в ДНР

      Премьер Польши предрек Моди важную роль в достижении мира на Украине

      Россиян поселили в «клоповник» в отеле Турции в попытке получить вознаграждение

      Крупнейший продавец нефти в мире начал резко терять доходы

      В Госдуме отреагировали на создание бронетанковой бригады НАТО близ границы России

      Минобороны заявило о пресечении новой атаки ВСУ на Россию

      Президент Чехии назвал иллюзией «справедливый мир» для Украины

      В России высказались о влиянии телефонного мошенничества на экономику

      В ЕС заявили об экологической угрозе в Красном море из-за хуситов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше