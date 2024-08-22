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15:19, 23 августа 2024Наука и техника

В России рассказали о надувных F-16 для Украины

«РГ»: Украине могли передать надувные макеты F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Надувные макеты истребителей F-16 с символикой Украины показали на выставке вооружений и военного имущества в Чехии. Такие ложные цели могли передать Киеву, пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на фотографию макета. Он получил прозрачный фонарь кабины, собственный компрессор и имитацию красных лент, которыми обозначают удаляемые перед полетом элементы.

Подобные изделия используют для обмана средств космической и воздушной разведки. В условиях недостаточной видимости макет можно принять за настоящий самолет.

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Ранее в августе военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что для защиты от американских крылатых ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile, которые Вашингтон может передать Киеву, России необходимо уничтожить их носителей — истребители F-16.

В том же месяце издание The War Zone писало, что украинские F-16 получили систему самозащиты от средств противовоздушной обороны и ракет класса «воздух-воздух».

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      Даниил Иринин
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