В России заявили о двойных стандартах из-за допинг-дел Синнера и Валиевой

Журова об оправдании Синнера и отстранении Валиевой: двойные стандарты

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова сравнила допинг-дела итальянского теннисиста Янника Синнера и российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Журова заявила о двойных стандартах, поскольку Синнера оправдали, а Валиеву дисквалифицировали. Она отметила, что у фигуристки был другой, не такой серьезный препарат и в микродозе. «А эта фантазия [Синнера] про крем, раны. Надо сразу рассказывать, надо сразу придумывать. У меня есть подозрение, что люди, которые так или иначе используют какие‑то запрещенные препараты, заранее знают, что они будут говорить», — поделилась мнением Журова.

Первая ракетка мира Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Проба спортсмена от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Синнер объяснил, что вещество попало в его организм от члена команды, который обрабатывал рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Его результаты и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе, где он сдал положительный тест, были аннулированы.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

