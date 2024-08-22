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16:21, 22 августа 2024Интернет и СМИ

В Совфеде прокомментировали запрет на въезд в Латвию для обругавшего Галкина блогера

Сенатор Джабаров назвал неадекватным запрет въезжать в Латвию блогеру Винклеру
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение Латвии о внесении блогера Максима Винклера, обругавшего юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), в список нежелательных лиц. Его слова передает издание «Ридус».

«Латвия давно реагирует неадекватно на все, что касается России. Меня это не удивляет», — заявил российский сенатор.

Ранее стало известно, что Латвия признала Винклера нежелательным лицом и запретила ему въезд в страну. Также сообщалось, что делом занималась лично глава МИД страны Байба Браже.

11 августа стало известно, что Галкина обругали во время его выступления в Юрмале. Юморист предложил зрителям задать ему вопросы и направился к Винклеру. Блогер же обматерил Галкина и признался, что пришел на его концерт только для того, чтобы высказать мнение о нем.

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