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11:27, 22 августа 2024Мир

Захарова дала оценку выходу России из конвенции СЕ по защите нацменьшинств

Захарова: выход России из конвенции СЕ не нанесет ущерба правам нацменьшинств

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Выход России из конвенции Совета Европы (СЕ) не нанесет ущерба правам нацменьшинств и их защите. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Учитывая, что заложенные в конвенции принципы в полной мере имплементированы в российское законодательство, прекращение нашего участия в договоре не нанесет ущерба соблюдению прав нацменьшинств на всей территории Российской Федерации», — рассказала дипломат.

Захарова также добавила, что законодательство России полностью обеспечивает права национальных меньшинств на участие в политической и экономической сферах деятельности.

1 августа Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Россия была членом данной структуры с 1996 года и вышла из нее в марте 2022 года. В российском МИД пояснили, что организация в ее нынешнем виде отличается лицемерием и русофобией.

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      Максим Габриелян
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