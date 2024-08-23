79-летняя женщина продала 255 упаковок наркотиков и избежала тюрьмы

В Австралии женщина заставила 79-летнюю мать торговать наркотиками

В Австралии отправили в тюрьму женщину, которая заставила мать-пенсионерку рассылать наркотики по почте. Об этом сообщает Nine News.

42-летнюю Мими Сананиконе и ее 79-летнюю родительницу Саутсаду Сананиконе задержали в Мельбурне. Выяснилось, что родственницы долгое время занимались наркоторговлей. Пожилая женщина об этом даже не догадывалась: Мими расфасовывала наркотики по упаковкам и просила мать отправить их посылкой. За семь походов на почту ничего не подозревавшая пенсионерка «продала» 255 упаковок различных наркотиков.

В итоге Мими приговорили к 18 годам тюрьмы как организатора сети распространения запрещенных веществ. Саутсаду признали виновной, но тюрьмы она избежала. С учетом ее солидного возраста и того, что пенсионерка не знала о незаконной деятельности дочери, ее приговорили к году заключения условно.

Ранее сообщалось, что в Ирландии 80-летний мужчина оказался наркокурьером и был задержан с грузом наркотиков. Он вез запрещенные вещества стоимостью более полумиллиона евро.