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08:57, 23 августа 2024Силовые структуры

Краснов заявил об отсутствии расследования подрыва «Северных потоков» странами Европы

Краснов: в Европе фактически не расследовали подрыв «Северных потоков»

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

В Европе фактически не проводили расследование подрыва «Северных потоков». Об этом заявил Игорь Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву, передает официальный Telegram-канал Генпрокуратуры России.

Ни Германия, ни Дания, ни Швеция не провели расследование. «Это пример политических решений, здесь нет юриспруденции. В соответствии с их обязательствами они обязаны расследовать, обязаны установить виновных, но этого не происходит», — заявляет Краснов.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что утверждения Германии об обмене с Россией данными по расследованию терактов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» являются ложью. По словам дипломата, на все запросы по предоставлению информации Берлин отвечает пустыми отписками, и ни один такой документ не содержит фактов.

Кроме того, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона созовет заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме подрыва «Северных потоков» в «определенный момент». Он добавил, что данный вопрос доведут до сведения СБ ООН.

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      Екатерина Кашурникова
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