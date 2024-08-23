В волгоградском муфтияте прокомментировали захват колонии в регионе

Пресс-секретарь Волгоградского муфтията исключил переговоры по захвату ИК

Пресс-секретарь Волгоградского муфтията Мурат-Ходжа Абсаматов высказался о захвате террористами исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. В беседе с «Лентой.ру» представитель местного муфтията отверг любые возможные переговоры с захватчиками.

«Муфтий [Волгоградской области Бата Кифах] высказался уже по этому поводу, он уже обозначил, что не может быть никаких переговоров с террористами. Мы сами на контроле, муфтий всегда готов помочь, поддержать. Сейчас правоохранительные органы делают все необходимое, поступает очень много звонков с их стороны, все просят комментарии. Работа в направлении антиэкстремизма постоянно проводится», — сообщил Абсаматов.

Нападение на сотрудников исправительной колонии №19 в городе Суровикино произошло в пятницу, 23 августа. Предположительно, в захвате заложников участвовали Темур Хусинов, Рамзиндин Тошев и Рустамчон Наврузи. Все они были осуждены не по террористическим статьям и, вероятно, познакомились с идеями радикализма уже в исправительном учреждении.

Изначально сообщалось, что террористы требовали два миллиона долларов и вертолет, однако позднее они отказались от этих требований и предложили обменять раненого заложника на другого. По их словам, у них много заложников.