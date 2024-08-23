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14:33, 23 августа 2024Силовые структуры

Появились фотографии из захваченной заключенными российской колонии

В сети появились снимки с захватчиками и заложниками из волгоградской ИК-19

Кадр: Telegram-канал RT на русском

В сети появились фотографии из захваченной заключенными волгоградской колонии. Снимки публикует RT и Telegram-канал Shot.

Кадр: Telegram-канал SHOT

На кадрах попали заключенный в черной робе с ножом, стоящий над сидящим на полу сотрудником колонии. У него за спиной связаны руки.

Отмечается, что захватчики использовали для нападения ножи-бабочки, которые они купили прямо на территории колонии за взятку.

Следователи возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии города Суровикино Волгоградской области.

Днем 23 августа в исправительной колонии № 19 во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких человек. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

По разным данным, жертвами нападения стали от одного до трех сотрудников колонии. Спецназ готовится к штурму колонии.

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      Любовь Ширижик
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