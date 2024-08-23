Призер Паралимпиады из России оценила нейтральную форму

Призер Паралимпиады Кулинич-Сорокина: изначально возмутил цвет нейтральной формы

Двукратный призер Паралимпиады легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина оценила нейтральную форму на Играх-2024. Ее слова приводит «Спорт-экспресс».

Кулинич-Сорокина призналась, что изначально ее возмутил мятный цвет предоставленной экипировки. «Но потом, когда ты получаешь форму, когда появляешься в ней на соревнованиях и тебя узнают, тебе говорят, что ты русский, то уже цвет твой формы не имеет вообще никакого значения, если честно», — добавила она.

Кулинич-Сорокина — серебряный призер Игр-2012 в метании копья. Также в ее активе золото чемпионатов мира и Европы в этой дисциплине. Кроме того, на Паралимпиаде в Токио-2021-м она завоевала бронзу в беге на 200 метров.

В Паралимпийских играх-2024 примут участие 90 российских спортсменов. Они выступят в нейтральном статусе.