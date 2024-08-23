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14:53, 23 августа 2024Наука и техника

Российские «Фехтовальщики» выполнили бомбометание

Бомбардировщики Су-24 Северного флота выполнили бомбометание на учениях

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Фронтовые бомбардировщики Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer — «Фехтовальщик») морской авиации Северного флота (СФ) России выполнили бомбометание на учениях. Об этом сообщили в пресс-службе СФ, передает ТАСС.

«Бомбардировщики Су-24 смешанного авиационного корпуса СФ выполнили бомбометание по наземным целям условного противника, имитирующим замаскированный командный пункт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Су-24 нанесли удары по мишенному полю авиационного полигона Лумбовский на Кольском полуострове. Бомбометание осуществляли с выполнением простых и сложных маневров со средних и малых высот. Средства объективного контроля зафиксировали успешное поражение целей.

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Авиационное прикрытие бомбардировщиков обеспечивал палубный истребитель Су-33 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка СФ.

Ранее в августе представитель Новосибирского авиационного завода имени Валерия Чкалова сообщил, что доработка истребителя-бомбардировщика Су-34 и установка контейнеров с радиоэлектронным оборудованием позволит самолету выполнять функции разведчика.

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      Даниил Иринин
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