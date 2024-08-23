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16:00, 23 августа 2024Силовые структуры

Террористы из волгоградской колонии заявили о большом числе заложников

Захватившие волгоградскую ИК-19 заявили, что у них много заложников

Кадр: Telegram-канал Baza

Террористы, захватившие ИК-19 в Суровикине, утверждают, что у них много заложников. Об этом сообщает Baza.

На обнародованном ими видео преступники не показывают своих пленников. Один из захватчиков предложил обменять раненного заложника на другого.

Пятерым сотрудникам и заключенных колонии удалось сбежать от террористов. Среди них начальник ИК-19 Андрей Девятов, трое его подчиненных и один осужденный. Все они получили колото-резаные раны, их госпитализировали.

Между тем, захватчики заявили, что они не хотят выкупа в два миллиона долларов и вертолет. По их словам, они мстят за террористов, напавших на подмосковный «Крокус сити холл».

Ранее был опубликован список заключенных колонии №19 в Волгоградской области, устроивших бунт и захвативших сотрудников тюрьмы. В нем четыре человека.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

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      Любовь Ширижик
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