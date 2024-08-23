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10:03, 23 августа 2024Бывший СССР

В МИД назвали актом ядерного терроризма попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС

Захарова назвала ядерным терроризмом попытку атаки ВСУ на Курскую АЭС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Попытка атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую атомную электростанцию (АЭС) является актом ядерного терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

В ночь на 23 августа украинские военные попытались атаковать АЭС в Курчатове Курской области при помощи беспилотника. Его удалось сбить. Упавший БПЛА нашли неподалеку от хранилища отработанного ядерного топлива.

Дипломат также отметила, что произошедшее требует немедленной реакции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «Акт ядерного терроризма со стороны киевского режима требует незамедлительной реакции МАГАТЭ», — подчеркнула она.

Ранее украинские военные пытались ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Как сообщал президент России Владимир Путин, Международное агентство по атомной энергии проинформировано о ситуации — оно обещало прислать специалистов для оценки произошедшего.

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      Александр Курбатов
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